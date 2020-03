Sara Van Gysegem over jongeren in coronatijden

Via Rode Neuzen Dag geven verschillende experts hun visie over hoe jongeren deze coronatijden beleven. Daarnaast geven ze ook tips and tricks om jongeren maar ook ouders en leerkrachten te helpen in deze bizarre tijden.

Sarah Van Gysegem, jongerenexpert bij de Gezinsbond en auteur van 'Typisch Tieners': “Veel jongeren en kinderen hebben in deze coronatijden extra stress en angst, we merken dat ook cijfermatig: er worden overal meer oproepen van jongeren genoteerd die hulp zoeken. Ze zitten met vragen als ‘zal ik nog slagen voor mijn examens?’ en ‘zal er iemand in mijn nabije omgeving ziek worden?’. Daarboven komt ook nog het gebrek aan perspectief: hoe lang zal dit alles nog duren? Zeker voor zij die opgroeien in een kwetsbare situatie of voor wie de broodnodige professionele begeleiding niet meer kan doorgaan, is het nu nog lastiger.”

In bovenstaande video probeert Sara Van Gysegem een antwoord te formuleren op prangende vragen die zich tijdens deze coronacrisis stellen.