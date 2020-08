Ruth Beeckmans en Karen Damen laten mensen met een beperking of stoornis daten

De liefde: het mooiste dat er is! Maar voor heel wat mensen is het allesbehalve evident om de liefde van hun leven tegen te komen. Bij hen staat immers een beperking of stoornis het vinden van een partner in de weg. Meer dan 50% van de mensen in deze situatie geeft aan dat ze zich regelmatig eenzaam voelen. Daarom openen Ruth Beeckmans en Karen Damen met Cupido Ofzo een uniek, tijdelijk datingbureau en organiseren ze samen met hun ploeg dates op maat. Ze zorgen ervoor dat de aanpak bij iedere single even uniek is als de single zelf en ze begeleiden de vrijgezellen bij hun eerste stappen in het daten.

Ruth Beeckmans en Karen Damen proberen enkele enthousiaste, innemende en leuke mensen die verlangen naar liefde met een grote L maar daarin gedwarsboomd worden door hun beperking of stoornis, te helpen bij hun zoektocht. Ze stippelen niet alleen dates op maat uit, maar zijn onderweg ook de liefdevolle, supporterende en steunende compagnons de route.

Ruth Beeckmans: “Ik vind het heel boeiend om dit programma te maken. We leren ontzettend warme, leuke mensen kennen die het door hun beperking of stoornis niet altijd makkelijk hebben om een partner te vinden. Iedereen heeft recht op en nood aan liefde. En die zoektocht is nooit makkelijk. Het is zo fijn om samen met deze groep geweldige mensen mee te mogen zoeken en te helpen waar nodig. Ik kijk er naar uit om samen met Karen dates te organiseren voor hen.”

Karen Damen: “Het wordt een heel plezant en leerrijk avontuur. Het is superfijn om hier deel van uit te maken. Ik vind het hartverwarmend en interessant om deze toppers op pad te zetten en te begeleiden in zoiets moois als de liefde. Iets wat voor niemand evident is maar voor hen écht niet.”

Cupido Ofzo is een format van Roses Are Blue, het productiehuis van o.a. Code van Coppens, Down The Road, Het Lichaam van Coppens, Durf Te Vragen en Dossier X. De reeks wordt dit najaar uitgezonden bij VTM.

Ken je iemand of heb je zelf een beperking of stoornis en wil je zelf ook aan het daten gezet worden door Karen Damen en Ruth Beeckmans? Goed nieuws, want de dames hebben nog enkele plaatsjes over in hun datingbureau. Inschrijven kan via casting@rosesareblue.tv