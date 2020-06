Vorige week ging Julie Van den Steen live op Instagram in gesprek met jullie. Deze week is het de beurt aan Sam De Bruyn. Wouter Beke, minister van Welzijn & Volksgezondheid is ook van de partij. Hoe is 't? Laat het nu al weten via de website van Rode Neuzen Dag.

