Koen Wauters draagt persoonlijke song voor zijn kinderen op aan Rode Neuzen Dag

Het nieuwe Clouseau-album dat volgende maand uitkomt, wordt het meest persoonlijke dat ze ooit hebben uitgebracht, zeggen Koen en Kris Wauters. Eén van de nieuwe nummers is een liedje dat Koen speciaal voor zijn twee kinderen heeft gezongen, Heel Mijn Hart. Met dit lied wilde hij zijn onvoorwaardelijke liefde en niet aflatende steun voor hen uitdrukken. Omdat hij die boodschap niet alleen wil overbrengen aan zijn kinderen, maar aan alle jongeren, vertelde Koen vandaag in primeur bij Qmusic dat hij heel Mijn Hart wil opdragen aan Rode Neuzen Dag. De vierde editie van Rode Neuzen Dag zet zich dit jaar immers in om alle jongeren in Vlaanderen mentaal, fysiek en sociaal sterker te maken, onder het motto #generationstronger.