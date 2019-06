Jens Dendoncker is nieuw gezicht voor de vierde editie van Rode Neuzen Dag

Jens Dendoncker (28) is ‘new kid on the block’ van Rode Neuzen Dag. De comedian wil humor gebruiken om jongeren weerbaar te maken.

“Het is oké om jezelf te zijn. Als een dikke West-Vlaming met een slechte uitspraak kan presenteren, kan iedereen dat.” Jens Dendocker neemt zijn nieuwe rol als gezicht van Rode Neuzen Dag graag - hoe kan het ook anders - geestig op. Al is de sérieux nooit ver weg: ooit drukte de comedian armpje met zijn eigen demonen. “Ik zou zo graag tegen mijn tien jaar jongere ik zeggen: nu voelt het allemaal behoorlijk shit, maar het wordt beter. Echt.”