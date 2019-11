Birgit Van Mol gaat over heel Vlaanderen op zoek naar pakkende Rode Neuzen Dag-verhalen. Ze spreekt met jongeren die het fysiek, sociaal of psychisch zwaar hebben, en bezoekt ook Rode Neuzen Dag-acties in scholen. In een babbelbox praten leerlingen over hun ervaringen. Stand-up comedian William Boeva verrast een leerling of meester/juf op zijn eigen Rode Neuzen Dag-manier.