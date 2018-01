Een jonge man komt naar expert Jo Vandercappellen met een gouden halsketting, die volgens zijn grootvader gemaakt zou zijn door Salvator Dalí, de wereldberoemde surrealistische schilder. "Een echte Dalí", bevestigt de expert, die meteen zijn signatuur opmerkt in het goud. De ketting is bovendien gebaseerd op een bekend schilderij van hem. Maar stijgt ze daardoor ook in waarde?