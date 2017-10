Zien we jou dit weekend in Gent voor Rijker dan je Denkt?

'Rijker Dan Je Denkt' komt naar en verborgen parel in Gent ! Misschien wel één van de mooiste gebouwen in de Arteveldestad: 'Het Pand', ooit een oud dominicanen klooster. De paters overleefden de inquisitie en de Beeldenstorm maar tijdens de Franse Revolutie werden ze uit de gebouwen gezet. En vanaf toen ging het bergaf met 'Het Pand'. Jarenlang stond het klooster te verkrotten. Eén van de kerken ging onder de sloophamer. En doordat er alleen nog goedkope kamers voor artiesten en clochards te huur waren, kreeg het de bijnaam 'vlooienpaleis'. Even werd er zelfs getwijfeld om de kloostergangen volledig te slopen en te vervangen door appartementen. Maar dat gebeurde niet. En gelukkig maar...