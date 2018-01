Tijdens ‘the sale of the century’ werd er in 1999 voor meer dan 11 miljoen euro aan voorwerpen van de legendarische filmster Marilyn Monroe geveild. Carolien betaalde op de veiling in new York €3350 voor een kom, een asbak, een kommetje en twee karaffen. Ze wilde de objecten zo graag dat ze er een lening voor afsloot. Nu, achttien jaar later, wil ze van expert Jo Vandercapellen weten of ze destijds een goede investering heeft gedaan.