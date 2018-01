Expert Karl Marcelis ontvangt een bejaarde vrouw met twee kleine schilderijen. De sneeuwtaferelen zijn van de hand van de Russische schilder Sergei Semenovich Voroshilov. De man is onbekend in België, maar zijn kunstwerken zijn erg gegeerd op de Russische markt. “In de grote Londense veilinghuizen worden deze schilderijen voor ‘maar’ €4000 verkocht. In Rusland liggen de prijzen véél hoger”, vertelt Karl. De eigenares en haar zoon kunnen hun oren niet geloven wanneer ze de waarde horen.