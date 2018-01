Een vrouw kocht op de rommelmarkt voor €7 een blazer met een etiket van Chanel in. Ze hoopt dat mode-experte Tiany Kiriloff haar kan vertellen of het een echte Chanel is of goedkope namaak. Tiany is zeer onder de indruk van het kledingstuk: “Een zijden voering, knopjes met het logo erop en een perfecte afwerking… Dit jasje schreeuwt Chanel. Ik ben jaloers!” Hoewel de vest veel waard is, blijft hij in de kleerkast van de vrouw hangen.