Is die oude Chinese vaas echt iets waard? Kan je dat stenen beeldje in de vuilnisbak gooien of stal je het best uit in een mooie kast? Staf gaat in een nieuw seizoen van 'Rijker dan je Denkt?' opnieuw op zoek naar enkele verborgen schatten.

Rijker dan je Denkt?, vanaf dinsdag om 20.35 bij VTM.