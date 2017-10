Rijker dan je Denkt in Het Pand (21 en 22 oktober 2017) - Praktische informatie

Waar en wanneer?

Onderbergen 1, 9000 Gent

Zaterdag en zondag 21 en 22 oktober - 10.00 tot 16.00.

Bereikbaarheid

Met de wagen

Volg de parkeerroute naar parking P7 Sint-Michiels. De parking bevindt zich op 50 meter van Het Pand. Volg de uitgang Onderbergen en u komt buiten in de Wilderoosstraat, recht tegenover Het Pand.

Een alternatieve parking is P8 Ramen. Van hieruit is het ongeveer 5 minuten te voet naar Het Pand.

Parkeren

Met de trein

Vanaf station Gent St-Pieters

Neem tram 1 (om de 6 minuten) of tram 24 (om de 20 minuten). Je dient uit te stappen aan halte ‘Korenmarkt’. Van hieruit wandel je naar de Sint Michielskerk. Via het Sint-Michielsplein kom je in Onderbergen, waar Het Pand gevestigd is.

Vanaf Gent Zuid

Neem tram 4 (om de 6 minuten) of tram 24 (om de 20 minuten). Je kan van hieruit ook bus 17 nemen. Je dient uit te stappen aan halte ‘Korenmarkt’. Van hieruit wandel je naar de Sint Michielskerk. Via het Sint-Michielsplein kom je in Onderbergen, waar Het Pand gevestigd is.

Met de bus

Gent heeft een grote hoeveelheid aan bussen die pendelen van de deelgemeenten en omliggende wijken naar het centrum. Deze bussen rijden iedere avond tot 01.00 uur 's nachts. Net als overdag kun je met dit nachtnet overal in het centrum in- en uitstappen waar je maar wil. Buiten het centrum kun je laat in de avond alleen nog staduitwaarts reizen.

Kaartjes kosten €3 en zijn te koop bij de chauffeurs op de bus (maximaal betalen met een biljet van €10), in de lijnwinkel of via een ticketautomaat. Via sms (DL naar 4884) kost een ticketje €2,15. Via de app betaal je slechts €1,80.

Met de taxi

V-tax, tel: +32 (0)9 2222222

GenTax, tel: +32 (0)9 2454545

Taxi EuroJet, tel: +32 (0)4 78802901 of +32 (0)4 78467572

Belangrijke informatie

(Huis)dieren zijn niet toegestaan, uitgezonderd blindegeleidenhonden.

Er wordt eten en drinken aangeboden tegen betaling.

Iedereen moet in het bezit zijn van zijn/haar identiteitskaart.

Toegankelijkheid

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Gidsbeurten

Op 21 en 22 oktober worden gratis gidsbeurten georganiseerd in Het Pand tussen 11u00 en 17u00. Een gidsbeurt wordt beperkt tot max 25 personen en duurt ongeveer 1 uur. De gidsbeurten zijn rolstoeltoegankelijk.

Vragen?

Neem dan contact op met onze redactie op het nummer +32 3 291 11 30