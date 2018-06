Rijker dan je Denkt in het Hof van Busleyden (9 en 10 juni) - Praktische informatie

Staf Coppens trekt de komende weken weer door Vlaanderen om hopelijk enkele mensen rijker te maken dan ze denken. Op zaterdag 5 en zondag 6 mei strijkt de Rijker dan je Denkt?-karavaan neer in het Stripmuseum in Brussel. 19 en 20 mei taxeert het programma voor het eerst objecten vanop een rommelmarkt: de bekende BRAS rommelmarkt van Mechelen. Of hoe ‘rommel’ misschien toch niet enkel mooi kan zijn, maar ook waardevol. 26 en 27 mei vormt de bibliotheek van Genk de opname arena en 2 en 3 juni slaat Staf zijn tenten op in muziekcentrum De Bijloke in Gent. Op 9 en 10 juni tot slot, staat alweer een primeur op het menu: dan mag Rijker dan je Denkt? als eerste - één week voor de officiële opening - een deel van de nieuwe tentoonstelling in de gloednieuwe vleugel van het Hof van Busleyden in Mechelen bezoeken.

Vorig seizoen bleken onder andere twee schilderijtjes 24.000 euro waard te zijn en bracht een bronzen beeld 19.000 euro op. Eerder kreeg de eigenaar van een cello te horen dat zijn exemplaar goed was voor maar liefst 70.000 euro, en werd een schilderij van een leerling van Van Dijck ontdekt én geschat op 25.000 euro. Dromen mag dus!

Via vtm.be kunnen mensen zich inschrijven om hun objecten te laten schatten, maar ook is iedereen op elke locatie van harte welkom tussen 9 en 17u, puur om de sfeer op te snuiven. Op voorhand inschrijven is echter de boodschap, zodat het 29-koppige expertenteam van Rijker dan je Denkt? ervoor kan zorgen dat per object een gespecialiseerde expert wordt aangesteld. Alle info is terug te vinden op vtm.be.