Rijker dan je Denkt in het Belgisch Stripmuseum (5 en 6 mei) - Praktische informatie

Over de locatie: Het Belgisch Stripcentrum Brussel

Al meer dan 25 jaar richt het Belgisch Stripcentrum de spots op de auteurs en de helden van de Negende Kunst. Aan de hand van permanente tentoonstellingen en een afwisselend programma van tijdelijke exposities kan je er als bezoeker kennismaken met de talrijke facetten van het stripverhaal. Kuifje en de Smurfen nemen je mee naar avonturenland, een wereld waar de creativiteit geen grenzen kent.

Het uitzonderlijke art nouveau-gebouw van Victor Horta geeft een bezoek nog een extra dimensie. Het Belgisch Stripcentrum is tegelijk een hommage aan de pioniers van het medium als een blik op het hedendaagse stripverhaal.

Waar en wanneer?

Belgisch Stripcentrum Zandstraat 20 1000 Brussel

Zaterdag 5 mei en zondag 6 mei tussen 09.00 en 17.00

Bereikbaarheid

Auto

Parkeren kan in de Q-park Pacheco. Deze ligt op 150 m van het Stripcentrum.

Openbaar vervoer

Trein

Treinstation Brussel-Centraal ligt op 750m van het Stripcentrum (10min stappen). Treinstation Brussel-Noord ligt op 1 km van het Stripcentrum (14min stappen). Treinstation Brussel-Congres ligt 280m van het Stripcentrum (3min stappen).

Metro

De dichtstbijzijnde metrostations zijn Rogier en Botanique. Metrolijn 2 en 6 stoppen hier.

Bus

De dichtstbijzijnde bushaltes zijn Congres en Saint Louis. Bus N04 stopt aan Congres en bus 61, 270, 271, 271, 318, 351, 358, 410, 470, 620 en N18 stoppen aan Saint Louis.

Tram

De dichtstbijzijnde tramhaltes zijn Congres en De Brouckere. Tram 92 en 93 stoppen aan Congres en tram 3, 4 en 32 stoppen aan De Brouckere.

Belangrijke informatie

Kledij

We vragen om camera-technische redenen geen kleding met grote logo's, opvallende merknamen of bedrukkingen, dunne streepjes en ruitjes te dragen.

Dieren

(Huis)dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindegeleidehonden.

Eten en drinken

Er wordt eten en drinken aangeboden in de brasserie van het museum tegen betaling. In het museum zelf is eten en drinken niet toegelaten.

Toegankelijkheid

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Gidsbeurten

Er worden gratis gidsbeurten voorzien voor bezoekers van Rijker dan je Denkt. Deze gidsbeurt duurt 45 minuten. Inschrijven voor de rondleiding kan aan de inkombalie van Rijker dan je Denkt. De gidsbeurten zijn rolstoeltoegankelijk.