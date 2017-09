Rijker dan je Denkt in Greenville Houthalen - Praktische informatie

Waar en wanneer?

Greenville: Centrum Zuid 1111, 3530 Houthalen

Zaterdag en zondag 30 september + 1 oktober 2017 - 10.00 tot 16.00.

Greenville

GREENVILLE NV huisvest groene ondernemers in het voormalige hoofdgebouw van de Kempische Steenkoolmijnen.

Het gebouw is een klassiek voorbeeld van prachtig industrieel erfgoed, dat volledig in ere hersteld en gerestaureerd is. Hierbij is er een geslaagde aanvulling gemaakt met moderne architecteerelementen.

In GreenVille ademt het mijnverleden uit. Hier maken bezoekers een wandeling van het zwarte naar het groene goud. Je kan er kennismaken met het Limburgse mijnverleden én met de toekomst op het vlak van schone technologie. Er is een tentoonstelling die het mijnverleden meer dan eert.

Naast vergaderzalen is er ook een techniek- en wetenschapsacademie, toegespitst op kinderen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen hier leuke workshops volgen binnen of buiten de schooluren. Ook de unieke verjaardagsfeestjes en vakantiekampen zijn erg populair.

Er zijn verschillende (vergader)zalen en er is een bar met restaurant.

Bereikbaarheid

Met de wagen

In GPS ‘Pastorijstraat’ ingeven. Wanneer je het oude mijngebouw ziet, ben je op de locatie.

Parkeren

Er is gratis parking voorzien op de locatie.

Met het openbaar vervoer

Vanuit Hasselt Station neem je de bus18A richting Achel. Uitstappen aan de halte ‘Houthalen-Mijn’. Je dient op het belletje van de bus te duwen zodra je de Quick of McDonalds kan zien.

Belangrijke informatie

(Huis)dieren zijn niet toegestaan tijdens onze opnames in Greenville, uitgezonderd blindegeleidenhonden.

Er wordt eten en drinken aangeboden tegen betaling.

Iedereen moet in het bezit zijn van zijn/haar identiteitskaart om het kasteel en de museumtuin te mogen betreden.

Er is geen vestiaire aanwezig. Onze veiligheidsagenten zijn gerechtigd om jassen en tassen te doorzoeken indien zij dat nodig achten.

Toegankelijkheid

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Gidsbeurten

Op 30 september en 1 oktober worden gratis gidsbeurten georganiseerd in Greenville tussen 11u00 en 17u00. Een gidsbeurt wordt beperkt tot max 25 personen en duurt 45 minuten. De gidsbeurten zijn ook rolstoeltoegankelijk.