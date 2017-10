Rijker dan je Denkt in De Zoo (4 en 5 november) - Praktische informatie

Waar en wanneer?

Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen

Zaterdag en zondag 4 en 5 november - 10.00 tot 16.00.

Bereikbaarheid

Met de wagen

Volg vanopt de Ring Centrum Oost. Neem afrit 2 Deurne of afrit 3 Borgerhout. Van daaruit staat Zoo met bewegwijzering aangegeven.

Parkeren

Parkeren kan vlak bij de Zoo in de parkings: Astridplein, De Keyser, Diamant en Roosevelt.

Voor bezoekers van de Zoo zijn er voordeelparkings:

In Parking Station ZOO (voorheen Nova) en Parking Breidel, op wandelafstand van de ZOO, krijgen onze bezoekers een speciale korting.

Voordeel Parking Station ZOO: ZOObezoekers betalen tot 19u00 € 4 voor een dagticket. Nadien is het standaardtarief van toepassing.

Voordeel Parking Breidel: ZOObezoekers betalen slechts 50% van de normale uurprijs.

Vergeet niet je parkingticket te laten valideren aan de balie van de hoofdshop/ledendienst op het Flamingoplein.

Met de trein

Het station Antwerpen-Centraal bevindt zich vlak naast de Zoo. Combineer je de opname met een bezoek aan de Zoo, dan kan je een B dagtrip ticket kopen. Meer info hierover vind je in de treinstations of op nmbs.be.

Met de bus

De ZOO is ook gemakkelijk te bereiken met de tram of bus. Meer dan 20 tram- en buslijnen van De Lijn stoppen in een straal van minder dan 250 meter rond de ZOO. Check op www.delijn.be welke tram- of buslijn je dient te gebruiken.

Belangrijke informatie

(Huis)dieren zijn niet toegestaan, uitgezonderd blindegeleidenhonden.

Er wordt eten en drinken aangeboden tegen betaling.

Iedereen moet in het bezit zijn van zijn/haar identiteitskaart.

Toegankelijkheid

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Vragen?

Neem dan contact op met onze redactie op het nummer +32 3 291 11 30