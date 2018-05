Rijker dan je Denkt in de Nekkerhal (19 en 20 mei) - Praktische informatie

Over de locatie: BRAS rommelmarkt in de Nekkerhal

Rijker dan je Denkt gaat voor de eerste keer door op één van de grootste indoor Rommelmarkten van België! De Antiek- en Rommelmarkt is de voorbije seizoenen van Rijker dan je Denkt vaak een belangrijke vindplaats gebleken waar mensen heuse topwerken op de kop hebben kunnen tikken. Een goeie reden om met ons programma naar één van de oudste en grootste indoor-rommelmarkten te trekken van het land, de BRAS-rommelmarkt in Mechelen. Sinds een dertigtal jaar, huisvest deze tweedehandsmarkt zich in de grootste indoor-evenementenhal in één stuk van Europa, de Nekkerhal in Mechelen.

Het is de missie van de BRAS-rommelmarkt om een ware belevenis te creëren voor zijn bezoekers en standhouders. Om van die ontdekkingstocht naar dat ene gouden koopje een mooie herinnering voor later te maken. Een verrassend veelzijdige rommelmarkt die gelijk staat aan een plezierig uitje voor jong en oud. Kom daarom zeker een kijkje nemen bij de opnames van Rijker dan je Denkt en wie weet keert u ook Rijker dan u Denkt huiswaarts.

Waar en wanneer?

De Nekkerhal Plattebeekstraat 1 2800 Mechelen

Zaterdag 19 mei en zondag 20 mei tussen 09.00 en 17.00

Bereikbaarheid

Auto

Neem de afrit Mechelen-Noord (E19 Brussel-Antwerpen) en volg 'Centrum' en 'Heist op den Berg'. Volg "Nekker" op de verkeersborden en neem vervolgens voorbij station ‘Mechelen Nekkerspoel’ de N15

De parking aan de Nekkerhal wordt door de stad uitgebaat en is betalend (6 euro).

Openbaar vervoer

Trein

Station Mechelen-Nekkerspoel ligt op wandelafstand van de Nekkerhal (12min)

Bus

Vanuit het station Mechelen zijn er regelmatig bussen die halt houden in de buurt van de Nekkerhal. BUS 1 : afstappen halte Bleekstraat. BUS 2 , BUS 510-511-512, BUS 520-528 : afstappen halte Mechelen-Nekkerspoel of halte Borchtstraat.

Belangrijke informatie

Kledij

We vragen om camera-technische redenen geen kleding met grote logo's, opvallende merknamen of bedrukkingen, dunne streepjes en ruitjes te dragen.

Dieren

(Huis)dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindegeleidehonden.

Eten en drinken

Er wordt eten en drinken aangeboden in de brasserie van het museum tegen betaling. In het museum zelf is eten en drinken niet toegelaten.

Toegankelijkheid

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.