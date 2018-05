Rijker dan je Denkt in De Bijloke te Gent (2 en 3 juni) - Praktische informatie

Over de locatie: De Bijloke Gent

Het vierde opnameweekend van Rijker dan je Denkt zal plaatsvinden in de Oostvlaamse hoofdstad Gent. Plaats van afspraak met Staf Coppens en de experten van het programma is Muziekcentrum De Bijloke.

Muziekcentrum De Bijloke bevindt zich in het voormalige Bijloke hospitaal. Dit hospitaal werd meer dan 700 jaar geleden gesticht en verhuisde in 1983 naar het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent. De oudste delen van de site werden gerestaureerd en omgebouwd tot modern muziekcentrum.

De middeleeuwse ziekenzaal en het Kraakhuis werden recent gerestaureerd en functioneren vandaag als concertzaal .

De bibliotheek wordt vandaag gebruikt voor verschillende doeleinden zoals tentoonstellingen, cd-opnames en concerten.

Het auditorium van het anatomisch instituut wordt momenteel gebruikt voor concerten, lezingen, concertinleidingen en filmprojecties.

In de kantoren en snijzalen van het anatomisch instituut bevinden zich vandaag de kantoren van het Muziekcentrum.

Het hedendaags concept beantwoordt niet alleen aan de functionele vereisten van een muziekcentrum, maar zorgt ook voor een visuele en ruimtelijke verbinding tussen het 19de-eeuwse hospitaal en de 13de-eeuwse ziekenzaal.

Waar en wanneer?

De Bijloke Gent, Bijlokekaai 7, 9000 Gent

Zaterdag 2 mei en juni 3 juni tussen 09.00 en 17.00

Bereikbaarheid

Auto

De Bijloke is gemakkelijk bereikbaar met de auto. Ligt aan de ring van Gent.

Rondom de site zijn enkele straten waar u kan parkeren. Ook zijn er vele parkeergarages in de ruime omgeving:

Parking Kouter (900 m - 11 min stappen)

Parking Sint-Pietersplein (1 km - 12 min stappen)

Parking Gent Zuid (1,2 km - 15 min stappen)

Parking Sint Michiels (1,1 km - 13 min stappen)

Parking Sint Pieters Station (15 min stappen)

Openbaar vervoer

Trein

De Bijlokesite ligt op een kwartiertje stappen van het station Gent-Sint-Pieters.

Tram

Wie liever minder ver stapt kan aan station Gent-Sint-Pieters tramlijn 1 nemen, afstappen aan halte Verlorenkost en van daar is het nog 400m stappen. U kan ook tramlijn 4 nemen en afstappen aan halte Bijlokehof. Dan is het nog 500m stappen.

Belangrijke informatie

Kledij

We vragen om camera-technische redenen geen kleding met grote logo's, opvallende merknamen of bedrukkingen, dunne streepjes en ruitjes te dragen.

Dieren

(Huis)dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindegeleidehonden.

Eten en drinken

Er wordt eten en drinken aangeboden tegen betaling.

Toegankelijkheid

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Gidsbeurten

Er worden gratis gidsbeurten voorzien doorheen het muziekcentrum voor bezoekers van Rijker dan je Denkt. Deze gidsbeurten duren 45 minuten. Inschrijven hiervoor kan aan de inkombalie van Rijker dan je Denkt. De gidsbeurten zijn rolstoeltoegankelijk.