In deze zevende aflevering van ‘Rijker dan je denkt’ trekt Staf Coppens voor de tweede keer naar het MAS in Antwerpen. Het museum aan de stroom is ongetwijfeld één van de meest indrukwekkende gebouwen in ons land, maar honderden nieuwsgierigen hopen vandaag dat ook hun object de experten van hun sokken zal blazen.