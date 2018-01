Speelgoedexpert Eliane Van Nin heeft in dit seizoen van Rijker Dan Je Denkt? al een aantal mooie ontdekkingen gedaan. Deze week krijgt ze een porseleinen pop in handen. Eigenaar Joseph vond de pop op zijn grootmoeders zolder. De porseleinen pop is meer dan 100 jaar oud en licht beschadigd. Toch is ze volgens de expert veel geld waard. Joseph en zijn vrouw zijn van hun melk wanneer ze het bedrag horen.