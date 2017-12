Een jongen heeft twee speelgoedboten gevonden bij zijn oma op zolder. De stukken zijn in slechte staat en erg vuil, maar toch is expert Eliane Van Nin erg blij dat de jongen het speelgoed van de vuilnisbelt heeft gered. Van de poetscapaciteiten van de jongeman is ze echter minder onder de indruk. De jongen is met vochtige doekjes aan de slag gegaan, maar “je moet dat met een droog doekje en goedkope babyolie reinigen”. Heeft hij naast het vuil ook de waarde van de stukken weggewassen?