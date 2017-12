Een man laat een lithografische steen taxeren bij expert Karl Marcelis. Op zo’n steen wordt een tekening gemaakt, die met behulp van een ingewikkeld scheikundig proces op papier wordt gedrukt. Een lithosteen is dus uniek en daarom erg gegeerd. Expert Karl is danig onder de indruk, omdat deze lithosteen de handtekening van Pablo Picasso draagt. Maar is de steen echt van de hand van Picasso? En, indien ja, hoeveel is ze waard?