De indrukwekkende nieuwe bibliotheek viert dit jaar haar 10de verjaardag. De Bib, een landmark op het centrale stadsplein, was in 2008 ruimtelijk een vertaling van de nieuwe functies van een hedendaagse bibliotheek als ontmoetings- en belevingsruimte. De Bib is letterlijk en figuurlijk een glazen huis, de drempel tussen stadsplein en Bib valt weg. De Bib bruist dan ook van leven, met bezoekers die in de breedte en de diepte de diverse samenleving in de voormalige mijngemeente weerspiegelen. Vanuit heel Europa wordt deze bibliotheek bezocht als referentie voor hoe een bibliotheek van de toekomst eruit moet zien.

Kom op 26 en 27 mei naar de bibliotheek van Genk om gratis al je spullen te laten schatten door onze experten. Meer informatie daarover kan je HIER vinden.