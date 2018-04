Kom naar op 5 en 6 mei naar het in Stripmuseum Brussel

Eén man kon geen betere locatie kiezen om zijn voorwerp te laten taxeren. Op de schattingsdag in de Zoo daagt hij op met een miniatuur van het imposante beeld dat aan de ingang te pronken staat: een bronzen kameel. Volgens expert Bruno Speybrouck gaat het wel degelijk om een origineel miniatuur van de hand van Josuë Dupon, één van de belangrijkste Belgische beeldhouwers, die in Antwerpen verschillende beelden heeft ontworpen. Het bronzen werk is dus een flinke duit waard.