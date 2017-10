Kom langs in het kasteel van Loppem op 14 en 15 oktober!

Ben jij Rijker dan je Denkt? Ontdek het tijdens de opnames van het nieuwe seizoen. Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2017 zet Staf Coppens de deuren van het kasteel van Loppem open. Want wie weet is een meubelstuk wel echt design, is een gitaar een collectors item of is dat onder het stof bedolven schilderij veel geld waard. De experten schatten de voorwerpen en scheppen duidelijkheid. Klik hier voor alle praktische informatie.

Ook de mensen die geen voorwerp willen laten schatten, maar het kasteel van Loppem willen bezoeken, zijn welkom. Dat kasteel heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van België. De eerste vredesgesprekken na WOI zijn er opgestart en belangrijke nationale beslissingen werden er genomen: het algemeen enkelvoudig stemrecht, de syndicale vrijheid, … Het imposante kasteel pronkt trouwens nog steeds midden in een romantisch park met eeuwenoude bomen, vijvers en grotten. Als je stil bent, kan je misschien vleermuizen spotten in de buurt van de ijskelders.

De neogotische interieurs en woonvertrekken beneden tonen de bezoekers het leven zoals het was in de 19de eeuw en vroege 20ste eeuw. De bezoekers zien op de eerste verdieping de kamer waar koning Albert I en koningin Elisabeth in 1918 verbleven. Ook zijn er prachtige muurschilderingen met onderschriften van Vlaamss dichter Guido Gezelle.

De kunstcollecties van Jean en Roland van Caloen zijn in aparte ruimtes ondergebracht. Je kan er zowel werken uit onze middeleeuwen als Aziatische en Afrikaanse kunst bewonderen.