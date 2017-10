Kom dit weekend naar Brussel voor Rijker Dan Je Denkt!

‘Rijker Dan Je Denkt’ trekt deze keer naar onze hoofdstad! Aan het Jubelpark in Brussel bevindt zich één van de grootste privé autoverzamelingen ter wereld: Autoworld. Deze indrukwekkende verzameling is grotendeels afkomstig van de familie Mahy, die al sinds 1944 auto’s verzamelen. Elk wrak werd zorgvuldig gerestaureerd. Hierdoor kom je op Autoworld de meest fantastische varianten tegen: oude en minder oude auto’s, aangedreven met een verbrandingsmotor of zelfs stoom en elektrisch. Belgische merken zoals Minerva pronken hier tussen de grote, gekende internationale modellen.

Fans van exclusieve sportwagens komen ook aan hun trekken, want er staat zelfs een heuse F1-wagen van stripfiguur Michel Vaillant…

