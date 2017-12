Wat geef je aan je kinderen als trouwcadeau? Dat is voor elke ouder een moeilijke vraag. In het gezin van Marina hebben de negen kinderen allemaal een voorwerp van de ouders meegekregen: “Ik kreeg 32 jaar geleden deze grote Louis Vuitton reiskoffer. Mijn vader kreeg de koffer van zijn vader. Het heeft dus al drie generaties doorlopen.” Maar is het naast mooi, ook waardevol?