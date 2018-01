Denis heeft een heel speciale tekening bij. In 1974, toen hij twaalf jaar was, ontdekte hij een fout in een strip van Guust Flater. Hij schreef een brief naar tekenaar Franquin, die meteen de fout in de strip aanpaste. Tot zijn grote verbazing kreeg Denis ook een antwoord van de beroemde tekenaar. Bij de brief, waarin Franquin zijn fout toegaf, zat ook een gehandtekende tekening. De unieke tekening is van grote waarde voor Denis, maar is het ook commercieel interessant?