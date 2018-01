Hebben deze verbleekte schilderijen nog enige waarde?

Expert Karl Marcelis krijgt dan weer een klein schilderijtje van de hand van Chauvin onder ogen. De eigenaar, die al jaren rommel- en brocantemarkten afschuimt, vond het een mooi werk, maar daar denkt zijn vrouw anders over. Staf doet een bod van 150 euro en voor die prijs mag hij het meteen mee naar huis nemen van haar. Haar echtgenoot wacht toch liever het oordeel van de expert af. Een verstandige beslissing, zo blijkt. Volgens Marcelis is het werk 175 jaar oud en was de schilder een soort impressionist avant la lettre. Grote schilderijen van hem worden voor €40.000 geveild. “Sorry Staf, de deal gaat niét door”, lacht de eigenaar als hij de prijs te horen krijgt.