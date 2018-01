Gesloten kistje blijkt verborgen schat

Een man liet op een rommelmarkt zijn oog vallen op een kistje. Het slot was kapot en dus kocht hij het voor €8, zonder de inhoud te kennen. Later bleek het een echte schatkist te zijn: het doosje zat vol designerzonnebrillen.Maar aan mode-expert Tiany Kiriloff om de échte waarde te bepalen. En zij kan haar enthousiasme nauwelijks verbergen: “Dit zijn heel bijzondere brillen. Je hebt hiermee een stukje geschiedenis in huis gehaald.” De brillen van Dior en Balenciaga zijn volgens haar verzamelstukken. Maar het is een bril van Pierre Cardin die haar hart echt sneller doet slaan. De man zou bij een verkoop wel eens een aardig zakcentje kunnen verdienen.