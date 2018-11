Gerestaureerd door grootvader: Hoeveel is dit 19de eeuws schilderij waard?

Dit 19de eeuw schilderij met bijhorend kader is gerestaureerd door de grootvader van de eigenares. Het schilderij was zwaar beschadigd en had heel wat grote scheuren en gaten. Maar hoeveel is zo een gerestaureerd door grootvader nu waard? Volgens expert schilderkunst, Karl Marcelis zou het schilderij meer waard zijn geweest moest het nog in authentieke staat zijn namelijk zo een 7.000 euro. In de gerestaureerde staat is het vandaag zo een 2.200 euro waard.