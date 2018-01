Kris laat een viool taxeren. Hij kreeg het instrument toen hij zeven jaar was van zijn vader. Die laatste kocht het toen, ondertussen 42 jaar geleden, voor omgerekend zo’n €1500. De eigenaar en zijn viool zijn onafscheidelijk, maar voor één keer geeft de man zijn dierbaarste bezitting af… aan expert Gert Schrijvers. En die is onder de indruk. De eigenaar hoopt dat de viool €3000 waard is, maar de echte waarde zou wel eens een veelvoud van dat bedrag kunnen zijn.