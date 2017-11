Een man vond in het huis van zijn groottante niet alleen het eerste stripalbum van Suske en Wiske, ‘Op het eiland Amoras’, maar ook een voorloper op de stripreeks: Rikki en Wiske. En daar stopt het niet, de man is ook in het bezit van een stapel uitgaven van 'Le petit vingtième', een bijlage van een Brusselse krant waarin Hergé zijn allereerste Kuifjes publiceerde. Het blijken allemaal collectors items te zijn en dus is expert Peter Van Hooydonck onder de indruk.