Expert Elke Op De Beeck heeft een drukke dag. Ze is gespecialiseerd in het schatten van horloges en krijgt vandaag twee bijzondere exemplaren in handen. Een jongeman heeft een polshorloge bij dat zijn vader bij het afstuderen heeft gekregen. Het uurwerk is van het bekende merk Baume en Mercier en heeft een groot aantal aanduidingen: het uur, de minuten, de seconden, de maanstand, de dag en de maand en een chrono. De mechaniek in het uurwerk is dan ook indrukwekkend.