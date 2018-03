Publiek gezocht voor nieuwe fictiereeks met Ruth Beeckmans en Koen De Graeve

Makers van 'Wat Als?' en 'Safety First' zoeken publiek!

Wil je de beginjaren van VTM nog eens herbeleven vanop de eerste rij?

De makers van Wat Als? en Safety First werken momenteel aan een nieuwe fictiereeks waarin ze jullie meenemen naar het jaar 1993.

Koen De Graeve & Ruth Beeckmans spelen in die reeks hilarische sketches voor een live publiek dat zelf ook helemaal ondergedompeld wordt in de nineties, inclusief kledij en make up.

Wil jij de opnames van deze show van dichtbij meemaken als het publiek van deze lachwekkende sketch-show? Bemachtig snel een plaatsje in de studio’s van Boortmeerbeek!

Schrijf je HIER in!