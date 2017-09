Proficiat met je tweede zoontje, Dina!

Dina Tersago (38) is vrijdag bevallen van haar tweede zoontje. Het jongetje kreeg de naam Thor, is 52 centimeter groot en weegt 3,3655 kilogram. Dat weten we allemaal dankzij een bericht op Instagram van de kersverse mama.

Dina Tersago en haar partner Wim Hubrechtsen hebben zonet hun zoontje Thor in hun leven verwelkomd. Het jongetje werd vrijdagavond geboren en is volgens de presentatrice nu al "de grote schat van mama en papa". Het is meteen ook het eerste broertje voor Isak, die ondertussen twee jaar oud is.

Tersago genoot duidelijk met volle teugen van haar tweede zwangerschap en deelde regelmatig op Instagram een foto van haar bolle buik. Het is ook via die weg dat ze de eerste foto van Thor postte.