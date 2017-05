Pro Deo afl. 4

Christian K. is na opnieuw een incident van slagen en verwondingen in de gevangenis beland. Zijn advocate, Meester Demaître, probeert alsnog de brokken te lijmen maar haar middelen zijn stilaan opgebruikt. Er vallen geen slachtoffers, maar de feiten zijn wel ernstig te nemen. Filip zit nu in voorhechtenis in afwachting van de uitspraak. Zijn advocate, Meester Leenknecht, doet er alles aan om haar cliënt zo snel mogelijk vrij te krijgen. Ook de zaak van Nadia D. wordt geïntroduceerd. Zij wordt bijgestaan door haar advocate Tinne Coddens. Nadia leeft in onmin met haar zoon Junior en wil hem het huis uitzetten. Meester Dens overloopt met haar de mogelijkheden. En we volgen Ignace B. na de uitspraak in zijn zaak.