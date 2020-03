PREVIEW: Zorgt deze houding voor verlichting bij COVID-19 patiënten?

In het Jessa ziekenhuis in Hasselt liggen verschillende patiënten op intensieve zorgen. De hulpverleners geven meer uitleg over de werkwijze bij COVID-19 patiënten. Dokter Ilse De Pauw, internist-anesthesist: licht zo toe: “Bij covid-patiënten zijn de onderste longdelen het meest ziek. Door buikligging haal je de voorste longdelen, die het gezondste zijn, naar boven. Je brengt de delen waar het meeste zuurstof wordt afgegeven in contact met het bloed”.

Maandag 30 maart om 21.45, staat de tweede aflevering van ‘Helden van Hier: Corona’ op het programma bij VTM. Daarin is te zien hoe overal in ons land de coronamaatregelen ingaan: restaurants, winkels en scholen gaan dicht.