Preview: Undercoveragent die Pierret schaduwde: Ja, hij is het!

De makers van Cold Case laten vanavond een onverwachte stem aan het woord. Die van een undercoveragent met codenaam Alpha 22 . Hij moest destijds Claudy Pierret maandenlang schaduwen. Alpha 22 is duidelijk: "Paardenstaart, Amerikaanse wagen, prostitutie, heroïneverslaving, Linkeroever, zwaar toegetakeld… hij is het." Alle aanwijzingen die onderzoeksjournalist Kurt Wertelaers verzamelde over de moordenaar van Sally Van Hecke, wijzen ook voor Alpha 22 in de richting van Claudy Pierret. Alpha 22 werkte lange tijd mee aan de ontmaskering van de seriemoordenaar toen die verdacht werd van de moorden op Marie-José De Nocker (1995) en Yolanda Prinsen (1998). Moorden waarvoor Pierret destijds ook veroordeeld is. Maar zo zegt Alpha 22: "Ik had niet het gevoel dat de moord op Sally Van Hecke prioriteit was voor de speurders.”