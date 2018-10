PREVIEW: "Hij heeft dranghekken mee!"

Maar zelden zie je op tv een achtervolging als in Alloo bij de Wegpolitie. Luk Alloo volgde op een gewone draaidag vanop de achterbank agenten Kurt en Luc van de Federale Politie toen die een melding kregen van een gestolen voertuig. Die Jaguar stak op dat moment de grens over van Nederland naar België. De agenten spotten al snel het gestolen voertuig en maanden de chauffeur aan te stoppen. De man vertraagde, maar toen één van de agenten met getrokken pistool uit de dienstwagen stapte, gaf de chauffeur plots plankgas om te ontsnappen. Hij reed opnieuw de E19 op en zette aan 170 km per uur koers naar Antwerpen. Via het noorden reed hij Antwerpen binnen, en daarbij maaide hij veel signalisatie voor de wegenwerken mee. Op een bepaald moment reed hij ook over het voetpad.