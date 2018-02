Vanavond gaat Luk Alloo op pad met de nachtraven van Infrabel. Met maar liefst 3.000 volt boven het hoofd staan zij in voor het onderhoud en de reparatie van het spoorwegennet. “De werken worden meestal ’s nachts verricht, als de sporen buiten dienst zijn. We sluiten de bovenleiding kort met het spoor. Als er dan elektriciteit in onze zone komt, volgt er een kortsluiting die ons van gevaar vrijwaart. Toch moet je constant alert blijven. Even je concentratie verliezen kan fataal zijn."