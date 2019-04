Je buren maken veel lawaai, wat kan je hieraan doen? Advocaat Pieter-Jan vertelt dat je best eerst bij de personen in kwestie langsgaat en vraagt of ze de muziek stiller kunnen zetten. Als ze niet reageren, kan je naar de politie stappen. Zij kunnen een PV opstellen en eventueel een GAS-boete uitschrijven, al hangt dat wel af van gemeente tot gemeente.