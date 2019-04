Wat gebeurt er met mijn hond bij een scheiding?

Je hebt een hond of kat, maar beslist om te scheiden van je partner. Wat gebeurt er dan met je hond? Blijft die bij de ene partner of gaat die naar de andere partner? Advocate Claudia vertelt dat een huisdier gezien wordt als een roerend goed en dat een roerend goed een rechtmatige eigenaar heeft. Maar meer en meer ziet ze dat er een regeling getroffen wordt zodat het dier een paar dagen bij de ene persoon blijft en een paar dagen bij de andere persoon. Maar het wordt het altijd geval per geval bekeken.