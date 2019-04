Wat doe je wanneer er een kapelletje in je voortuin staat?

Dit koppel kocht hun droomhuis, maar er was één klein probleempje: er staat een klein kapelletje in de voortuin. Mogen ze het verplaatsen of moeten ze het renoveren?

En dit was niet het enige geschil dat aan bod kwam in Pop-uprechtbank. Stijn bestelde nieuwe ramen voor zijn appartement, maar de leverancier plaatste een ander model. Vera en Andreas bleven met een half onafgewerkte keuken zitten. In de gevel van het huis van Karin en Wesley zat een enorme barst na verbouwingen. Telkens werd het probleem aangekaart, maar bleef het oorverdovend stil bij de leverancier. En wat te denken als je vriendje een door jou gepland en betaald weekendje weg uiteindelijk met een ander meisje doorbrengt en weigert de kosten terug te betalen?