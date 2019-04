Wanneer mag ik klagen van nachtlawaai bij mij in de buurt?

Wat moet je doen wanneer er 's nachts veel lawaai is bij jou in de buurt? Vanaf wanneer mag je klagen over nachtlawaai? Advocate Claudia licht toe dat het begrip 'nacht' een heel ruim begrip is en dat je daarom best het gezond verstand laat spelen. Wanneer het in alle redelijkheid echt niet aanvaardbaar is en het een moment is waarop mensen normaal in hun bed liggen, dan kan er sprake zijn van nachtlawaai. Je kan de politie bellen waarna de veroorzakers een PV kunnen krijgen, voor de rechtbank moeten komen en misschien een geldboete moeten betalen.