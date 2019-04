Wanneer ben ik zat? Wat is het verschil tussen 0,5 promille en zat zijn?

Vanaf wanneer word je aanzien als zat? Advocaat Pieter-Jan legt uit dat er in de wetgeving een verschil wordt gemaakt tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap. Alcoholintoxicatie heeft te maken met die 0,5 promille. Er is een hoeveelheid alcohol die in je bloed mag zitten en als je boven die grens zit, dan ben je strafbaar en maak je jezelf schuldig aan het misdrijf alcoholintoxicatie. Dronkenschap is eerder iets subjectief en het wordt vastgesteld aan de hand van uiterlijke kenmerken. Dronkenschap is een apart misdrijf waar je ook voor veroordeeld kan worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je geIntoxiceerd bent, maar niet dronken.