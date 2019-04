Er is iets stuk aan je kot, maar je huisbaas wil het niet repareren. Wat kan je dan doen? Volgens Geraldine zegt de wet dat de verhuurder het kot in goede staat moet leveren. De huurder heeft dan de verbintenis om het kot goed te onderhouden. Als de huurder iets stuk maakt tijdens zijn verblijf, dan zal hij dat moeten herstellen. Sommige huurcontracten zijn heel specifiek dus daar kijk je best eerst naar.