Maken de bomen deze straat onveilig?

Advocate Geraldine Quireyns geeft advies bij twee vragen die voor heel veel mensen herkenbaar zijn. De eerste betreft alle hondeneigenaars: ik heb een hondje, wat als dat schade veroorzaakt aan derden? Wie is aansprakelijk? Daarnaast helpt ze Ludwig die een fiets verkocht via een tweedehandssite. De fiets is afgeleverd maar Ludwig wacht nog op zijn geld. De zaak is duidelijk, er is een overeenkomst. Is het de moeite waard om een procedure op te starten?Twee buurtbewoners vinden dat de bomen in hun straat voor onveilige situaties zorgen. Ze zijn van mening dat de verkeerde boomsoort gekozen is. Zal de stad nieuwe bomen planten of blijven ze gewoon staan?

En dat zijn niet de enige problemen die aan bod kwamen in de aflevering.

Erevrederechter André De Muylder heeft de handen vol om twee buren met elkaar te verzoenen die al een tijdje niet met elkaar praten. Christopher baat een succesvol Grieks restaurant uit. Buurman Ronald ondervindt daar geurhinder van in zijn tuin.

Advocate Claudia Van De Velde krijgt van haar kant te maken met twee erfeniskwesties. Georgette krijgt ineens te horen van de notaris dat ze op zou draaien voor de schulden van de echtgenote van haar overleden zoon. Ze heeft al zoveel verdriet, dit kan ze er niet bij nemen.

Chris en Johan kampen met een probleem van een andere orde. Vijftig jaar geleden sloot hun grootvader een pachtovereenkomst met een landbouwer voor een paar stukken grond. Ondertussen hebben de kleinkinderen de grond geërfd en loopt de pacht nog steeds. De verschillende mede-eigenaars willen de pacht beëindigen, maar dat blijkt een pak moeilijker dan gedacht.