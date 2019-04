Mag mijn huisbaas binnen wanneer hij wil met de reservesleutel?

Je huisbaas heeft vaak nog een reservesleutel van het huis dat je huurt, maar mag die zomaar binnen met de sleutel? Advocate Claudia licht toe dat hij jouw recht op privacy moet respecteren. Hij kan absoluut niet zomaar je woonst binnenvallen. Wat de huisbaas wel kan doen, is controleren of je het pand goed onderhoudt. Maar dat kan nooit zonder voorafgaande afspraak met jou. De huurder heeft recht op privacy en als de huisbaas wel zomaar binnenkomt, is dat huisvredebreuk.